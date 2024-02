Nieuwkomer trok zijn ogen open over de fans van KAA Gent

KAA Gent heeft de verre trip naar KAS Eupen overleefd. De Buffalo's pakten in de Oostkantons hun eerste overwinning van 2024.

De eerste overwinning van het nieuwe jaar is eindelijk binnen. KAA Gent heeft er lang op moeten wachten, maar dan smaakt ze nog veel beter.

Nieuwkomer Momodou Sonko had een voet in het eerste doelpunt van de Buffalo’s. “It feels really good”, aldus de nieuwe nummer 9 op de website van de club. “Die pass is een beetje mijn trademark. Normaal schiet ik graag van die positie, maar die ruimte was er niet. Hongi maakte hem uiteindelijk fantastisch af”.

De aanpassing verloopt bijzonder vlot en het contact met zijn ploegmakkers is bijzonder hartelijk. Ook sportief gaat het de Zweed voor de wind.

Uitgelaten fans van KAA Gent

“Het is gemakkelijk om te spelen met goede spelers. We trainen er natuurlijk ook veel op. Zij geven me op en naast het veld de nodige steun. Dan is het logisch dat ik me snel kan aanpassen. Fysiek heb ik wel nog stappen te zetten. Het is mijn doel om dicht bij de startelf te staan en veel punten te scoren.”

Na de wedstrijd keek de nieuwkomer ook op naar de uitgelaten supporters. “Dat was echt leuk. De supporters waren er voor ons tijdens de moeilijke matchen na de winterstop. Dan voelt het goed om hen iets terug te kunnen geven.”