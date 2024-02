Franky Van Der Elst waarschuwt Gent én Antwerp met hun wintertransfer

KAA Gent en Royal Antwerp FC moesten deze winter uitpakken op de transfermarkt. En dat deden ze uiteindelijk ook.

Royal Antwerp FC haalde Eliot Matazo binnen, terwijl KAA Gent Momodou Sonko wist te strikken. Twee spelers die zich wel eens stevig zouden kunnen laten gelden in de Jupiler Pro League de komende maanden.

Franky Van Der Elst vindt het knap dat Matazo, met de ervaring van Ligue 1 in de benen, toch de stap terug naar de Belgische competitie durft te zetten. “Dat getuigt van de goeie mentaliteit. Hij is wel nog niet volledig fit, las ik. Veel tijd om hem klaar te krijgen is er niet”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Bij KAA Gent vertrok er veel, waardoor de sportieve ambities helemaal weg zijn. En dat terwijl in augustus nog volop gezegd werd dat als Tissoudali, Orban en Cuypers niet vertrokken de Buffalo’s een absolute titelkandidaat waren.

Vrees dat Matazo en Sonko al weer weg zijn deze zomer

De frustratie is enkele maanden later dan ook zeer groot bij Hein Vanhaezebrouck, al kreeg hij er wel Momodou Sonko bij. Een speler met een prijskaartje van 7 miljoen euro, daar mag je al iets van verwachten.

“Maar als zo'n jongen het té goed doet, riskeer je dat hij deze zomer alweer weg is. Ik vind dat snel. Voor supporters wordt het zo toch steeds moeilijker om een band te creëren met die spelers. Nu ga ik oud klinken, maar vroeger kwamen voetballers naar Anderlecht of Club Brugge en zagen ze dat als hun toptransfer. Nu zijn we gewoon een tussenstap. Da's jammer”, klinkt het.