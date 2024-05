Niets komt voor niets! Zo ziet de werkdag van Nicky Hayen als T1 van Club Brugge eruit

Nicky Hayen maakte zich de voorbije weken héél populair bij Club Brugge. De coach ad interim slaagde erin om het zwalpende schip opnieuw te laten winnen. Al is het héél duidelijk dat niets voor niets komt...

Een stek in de halve finales - en tot nader order nog steeds in de running voor een finaleplaats - van de Conference League en topfavoriet voor de Belgische titel. Onder Nicky Hayen is het voor Club Brugge werkelijkheid geworden. De oefenmeester ad interim doet waar Ronny Deila op geen enkel moment in geslaagd is.

Al moet het gezegd: de werkethiek van Hayen is héél professioneel. "Ik arriveer rond zeven uur 's ochtends op de club", aldus de coach in Het Laatste Nieuws. "Meestal ga ik pas om negen of tien uur 's avonds terug naar mijn appartement. En dan is mijn werkdag eigenlijk nog steeds niet voorbij."

"In mijn appartement ben ik ook meestal fragmenten van wedstrijden aan het bekijken", gaat de coach verder. "Soms probeer ik een beetje te lezen, maar dat gaat ook altijd over voetbal. Dat zijn dan voetbalmagazines of artikels over tactische keuzes tijdens een wedstrijd." (lacht)

Hayen heeft echter geen spijt van zijn keuze. "Ik heb het nooit anders gekend. Op dit moment is het natuurlijk extra intensief, maar mijn gezin (de familie van Hayen woont nog in Sint-Truiden, nvdr.) gaat goed met de situatie om. Al besef ik dat het ook een pak nadelen met zich meebrengt."

"Ik probeer op verjaardagen of feestjes zoveel mogelijk aanwezig te zijn", besluit Hayen. "Al heb ik door de wedstrijd tegen Antwerp FC wel de plechtige communie van mijn zoon gemist. Ik probeer in zo'n geval via videoboodschappen mijn steentje bij te dragen. Ook de kinderen zijn het eigenlijk gewend. Ze spelen beiden bij STVV en trainen vijf keer per week naast hun school. Het zit er ingebakken, hé."