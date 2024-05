Herhaalt de geschiedenis zich voor Islam Slimani? 'Extra seizoen bij KV Mechelen (g)een optie'

Islam Slimani tekende in januari voor een half seizoen bij KV Mechelen. Dat leverde Malinwa de nodige impulsen op.

Islam Slimani koos in januari voor een nieuw Belgisch avontuur, nadat hij het jaar ervoor voor Anderlecht had gespeeld. Het verhaal van paarswit toont heel veel gelijkenissen met dat bij Malinwa.

De Algerijnse spits toonde meteen het nodige rendement, was zeer geliefd bij het publiek en iedereen vindt dat een contractverlenging op zijn plaats zou zijn. Bij Anderlecht lukte dat laatste niet en dat zou ook wel eens het verhaal kunnen zijn in Mechelen.

Slimani wordt in juni dan wel 36 jaar, toch heeft hij met al zijn ervaring wel het nodige nut voor een ploeg in de Jupiler Pro League. Een nieuw akkoord vinden zal echter niet zo simpel zijn, ook al deed Slimani al veel water in de wijn als het over zijn loon ging.

Nieuwe trainer

KV Mechelen zit immers met nog andere mogelijkheden voorin. Zo is Lion Lauerbach een zekerheid voor volgend jaar, maar wat zal er gebeuren met Julien Ngoy. Hij werd verhuurd aan Kasimpasa in Turkije, maar speelde bitter weinig.

Een doelpunt en een assist in 22 matchen zijn totaal geen reden om zijn aankoopoptie te lichten, waardoor hij zo goed als zeker terugkeert naar Malinwa. En dan moet je nog rekening houden met welk type spits de nieuwe trainer van KV Mechelen wil werken.

Een oplossing voor Slimani zal dan wellicht ook nog niet voor meteen zijn. Eerst een nieuwe trainer lijkt het minimum om concreet aan tafel te zitten.