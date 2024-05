Sneijder verrast over Bakayoko: "Dan brengen we hem allemaal naar het vliegveld"

Johan Bakayoko bleef dit seizoen PSV Eindhoven trouw. Niet iedereen gelooft er echter in dat hij deze zomer een toptransfer zal maken.

Johan Bakayoko kon vorig seizoen PSV Eindhoven verlaten, maar hij koos er zelf voor om in de Eredivisie te blijven spelen. De transfergeruchten doen al een tijdje weer de ronde en daarin wordt zelfs gesproken van een transfersom van 50 miljoen euro of meer.

Wesley Sneijder heeft daar zijn bedenkingen bij en maant aan tot kalmte. Hij vindt dat iedereen wat te enthousiast is over onze landgenoot.

“Ik vind het een goede speler, maar ik vind ook dat we te hard van stapel lopen met deze jongen”, klinkt het bij Veronica Offside. “Hij is niet altijd constant geweest dit seizoen. Hij heeft ook een mindere periode gehad en dat is normaal op die leeftijd natuurlijk.”

Volgens Sneijder heeft Bakayoko nog veel stappen te zetten. “Alleen moeten we er in Nederland wel vanaf dat iemand vijftig miljoen waard is, als hij net één seizoen goed gespeeld heeft. Die jongen is net Belgisch international.”

Knappe goal tegen Heerenveen

“Misschien speelt hij wel een fantastisch EK, dan kan je niet meer om zo iemand heen. Maar één seizoen… Als we maar blijven roepen dat hij zo veel waard is, die jongens kijken ook naar dit soort programma’s.”

Hij maant aan tot kalmte en vraagt vooral om Bakayoko de nodige kansen te geven om zich te laten zien, zoals met zijn heerlijke goal tegen SC Heerenveen. “Wij leggen ze ook wel een bepaalde druk op. Laat die gasten lekker voetballen. Als hij elke week zo’n bal binnen schiet, dan brengen we hem allemaal naar het vliegveld toch.”