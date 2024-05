📷 Anderlecht krijgt goed nieuws voor de match tegen Union SG

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht speelt deze zondag tegen Union SG. Voor beide ploegen zou het wel eens de belangrijkste wedstrijd van het seizoen tot dusver kunnen worden.

Anderlecht zit met behoorlijk wat vraagtekens bij de fitheid van bepaalde spelers voor deze wedstrijd. Het zijn niet de minste namen die Brian Riemer mogelijk moet missen.

Anders Dreyer, Kasper Schmeichel en Yari Verschaeren zijn afwezig. Coach Brian Riemer liet enkele dagen geleden echter weten dat hij er goede hoop in had dat ze snel weer beschikbaar zouden zijn.

De club deelde donderdag beelden waarop te zien is dat Dreyer terug op het trainingsveld staat. Hij raakte geblesseerd in de eerste match tegen Cercle Brugge, nadat hij scoorde en een assist uitdeelde in de 3-0-overwinning.

Dreyer scoorde dit seizoen 20 doelpunten en deelde ook 9 assists uit. Geen misse statistieken in 35 wedstrijden over de verschillende competities.

