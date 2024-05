De koopjes van de Challenger Pro League: de clubs uit de Jupiler Pro League houden deze spelers zeker in de gaten

Binnenkort zal bekend worden welke club uit de Challenger Pro League de 14e van de Jupiler Pro League zal uitdagen voor een plek op het hoogte niveau. Tijdens de aankomende transferperiode zullen veel spelers hopen deze stap te kunnen zetten via een transfer.

De Challenger Pro League was dit seizoen tot het einde toe spannend: hoewel Beerschot een "logische" kampioen is, hadden verschillende clubs zoals Zulte Waregem (uitgeschakeld in de play-offs) of SK Beveren (8e) enorme ambities en zullen zij niet naar 1A promoveren.

Deze clubs hebben spelers die niet per se in de wachtkamer van de elite thuishoren en die elk aanbod van een club uit de Jupiler Pro League gunstig zullen onthalen. Hier zijn een paar koopjes te vinden in de Challenger Pro League.

Goduine Koyalipou (24 jaar / SK Beveren)

Ideale clubs: Union Saint-Gilloise, Charleroi, KV Mechelen, Westerlo...

Laten we beginnen met de evidentie, namelijk de topscorer van de reguliere competitie. Goduine Koyalipou kwam afgelopen zomer van Lausanne Sport naar Beveren en scoorde doelpunten bij de vleet (16 in 30 wedstrijden), maar de Waaslandse club eindigde op de 8e plaats en nam zelfs niet deel aan de Promotion Play-offs.

Het is nog maar de vraag of Koyalipou in 1B zal blijven, en dat lijkt twijfelachtig. Een club heeft onlangs kunnen profiteren van goede spelers uit Zwitserland: Union Saint-Gilloise. Cameron Puertas kwam in 2022 over van... Lausanne Sport, en Mohamed Amoura wordt bijgestaan door... hetzelfde managementbureau als Goduine Koyalipou. Een bureau dat ook Ismaël Kandouss, Ken Nkuba en Nurio Fortuna vertegenwoordigt. Kan de Centraal-Afrikaanse international (2 caps) hen naar 1A volgen?

Ruud Vormer en Jelle Vossen (35 jaar, Zulte Waregem)

Ideale clubs: Dender, Beerschot, Charleroi, RWDM (bij behoud)...

Het is moeilijk kiezen tussen de vele spelers bij Zulte Waregem die absoluut niet thuishoren in de Challenger Pro League. Ruud Vormer en Jelle Vossen zijn de sterren van Essevee, maar zijn wel al 35 jaar oud: welke club hen ook binnenhaalt, het zal voor een kortetermijninvestering en een injectie van ervaring zijn.

Afgelopen zomer waren Vormer en Vossen in gesprek met clubs uit 1A. En zelfs met een jaar ouder zullen ze deze zomer waarschijnlijk niet om opties verlegen zitten: Jelle Vossen scoorde dit seizoen nog 13 doelpunten, en ook Ruud Vormer stelde niet teleur. Wie weet kunnen Dender of promovendus Beerschot wel een grote slag slaan...

Pape Moussa Fall (19 jaar, RFC Seraing)

Ideale clubs: Standard/SL 16, FC Luik, Francs-Borains

Toen hij een jaar geleden uit Senegal kwam, waren er twee dingen die niemand echt verwachtte: dat Pape Moussa Fall zo zou doorbreken (10 doelpunten in zijn eerste seizoen als profvoetballer)... en hijzelf zeker niet verwachtte dat RFC Seraing zou degraderen.

De gigantische Senegalese spits (2m03!) is klaar voor de top van ons voetbal, en zal waarschijnlijk niet met Seraing meegaan naar Eerste Klasse B. Het is afwachten of het een club uit de Challenger Pro League of 1A zal zijn die hem binnenhaalt. Misschien kan Standard hem een pad naar SL16 bieden zonder zijn vertrouwde omgeving in Luik te verlaten.

Benoît Nyssen (26 jaar, FC Luik)

Ideale clubs: STVV, Westerlo

Benoît Nyssen was de meest productieve rechtsback in de Challenger Pro League, en dat is niet onopgemerkt gebleven. We onthulden recentelijk dat de rechtsback van FC Luik gevolgd wordt door verschillende clubs uit 1A . Een vertrek is bijna onvermijdelijk.

Maar waar zal Nyssen naartoe gaan? Een rechtsback met 6 doelpunten en 5 assists, dat is zeldzaam en gewild. Verschillende clubs uit de rechterkolom zouden ervan kunnen profiteren: we weten dat STVV en Westerlo in de regio Luik scouten. Op 26-jarige leeftijd heeft Benoît Nyssen niet meer de uitstraling van een "jong" talent, wat de grotere clubs kan afschrikken.

Marius Noubissi (27 jaar, Patro Eisden)

Ideale clubs: Beerschot, Dender, Charleroi

De robuuste Marius Noubissi is geen onbekende in de Jupiler Pro League, die hij kende met Beerschot. Met 8 doelpunten in 37 wedstrijden bewees de Kameroener ook daar zijn waarde. Zijn uitstapje naar Valenciennes was geen succes, maar bij Patro Eisden heeft Noubissi zijn vorm hervonden (5 doelpunten in 13 wedstrijden). De club uit Maasmechelen zal echter geen terugkeer naar 1A maken.

Daarom zou het contract van Noubissi, dat afloopt, wel eens niet verlengd kunnen worden en zo belandt een ervaren doelpuntenmaker in 1A zonder club. Precies op het moment dat zijn voormalige club, Beerschot, terugkeert naar de top. In het voetbal betekent A + B niet altijd C, maar de Ratten zouden een gooi kunnen doen.

Anthony Limbombe (29 jaar, SK Beveren)

Ideale clubs: RWDM (bij behoud), Charleroi, KV Mechelen, Westerlo, Beerschot...

Een Rode Duivel met bijna 130 wedstrijden in 1A voor een waarschijnlijk zeer bescheiden transfersom, wie kan zeggen dat dit geen goede deal zou zijn? Toen Anthony Limbombe in september 2023 bij Beveren tekende, geloofde bijna niemand er nog in. Maar de voormalige speler van Genk, Brugge en Standard heeft zijn oude vorm hervonden.

Limbombe scoorde 6 doelpunten en gaf 7 assists in 25 wedstrijden, waarmee hij in de top 5 van de beste assistgevers van de Challenger Pro League eindigde. Een dergelijk seizoen, gekoppeld aan het enorme falen van SK Beveren, zou hem terug kunnen brengen naar 1A. Hij heeft nog maar een jaar contract in het Waasland en het zou ons verbazen als hij daar blijft.