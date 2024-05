Spaanse media weten het zeker: 'Dan staat Courtois definitief opnieuw onder de lat bij Real Madrid'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Thibaut Courtois is klaar om zijn rentree te maken bij Real Madrid. Zoals verwacht zal hij komende zaterdag het Madrileense doel verdedigen. En ook voor de volgende wedstrijden heeft Carlo Ancelotti zijn keuze al gemaakt.

Thibaut Courtois viert komende zaterdag zijn terugkeer in de wedstrijd tussen Real Madrid en Cadiz CF. Onze landgenoot lag maandenlang in de lappenmand met blessures aan beide knieën.

De terugkeer van Courtois tegen laagvlieger Cadiz - de Andalusiërs bereiden zich voor op degradatie - was al langer duidelijk. De 31-jarige doelman had zelf aangedrongen om niet te herbeginnen met het Champions League-duel bij Bayern München.

De Spaanse kranten zijn er echter zeker van dat de terugkeer van Courtois definitief is. Met andere woorden: ook voor de terugwedstrijd in de halve finales van Het Kampioenenbal zal Courtois meteen Der Rekordmeister in de ogen kijken.

De reden is simpel: Andriy Lunin deed het de voorbije weken dan wel voortreffelijk, maar Courtois geniet een goddelijke status in het Estadio Santiago Bernabeu. Bovendien trainde de 102-voudig Rode Duivel de voorbije weken op een héél hoog niveau.

Is Thibaut Courtois speelklaar voor het EK?

Het zorgt ervoor dat ook de hele discussie rond Courtois en Domenico Tedesco opnieuw zal aangewakkerd worden. Moet de Belgische bondscoach de beste doelman ter wereld meenemen naar het EK in Duitsland? De kaarten liggen alvast héél duidelijk op tafel.