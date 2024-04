In het hoofd van Domenico Tedesco én Thibaut Courtois: EK of niet? Zo liggen de kaarten vandaag op tafel

Thibaut Courtois is speelklaar. De doelman behoort tot de selectie van Real Madrid voor het tweeluik tegen Bayern München. Hallo, EK-selectie?

Het moet gezegd: Thibaut Courtois is een pak sneller dan verwacht speelklaar. En het zorgt er ook meteen voor dat de hele heisa rond de EK-selectie opnieuw op gang kan worden getrokken. De doelman kan wél helemaal fit aan de start van het EK staan.



Zonder de ruzie met Domenico Tedesco stond België op de banken. Er zou geen enkele twijfel zijn geweest: een fitte Courtois zou in zo'n geval altijd als nummer één van de Rode Duivels naar Duitsland zijn gereisd. Enig probleem: er is wél een vete tussen - sorry dat we het zo verwoorden - twee koppige mensen.

Tedesco is er rotsvast van overtuigd dat hij Courtois niet nodig heeft om succes te boeken op het Europees kampioenschap van deze zomer. Koen Casteels verving de doelman van Real Madrid voortreffelijk en tijdens de laatste interlandperiode toonde ook Matz Sels dat hij klaar is om titularis te zijn in Duitsland.



Met andere woorden: Tedesco zal Courtois zelf niét oproepen. De Belgische bondscoach is zelfs niet van plan om hem een belletje te geven. Hij voelt zich bovendien gesteund door de Belgische voetbalbond. Zou er een contractverlenging (tot medio 2026, nvdr.) gekomen zijn als de KBVB niet akkoord was het het gele gebeuren?

Wil Thibaut Courtois zelf nog met de Rode Duivels naar het EK?

Bovendien rest ook de vraag of Courtois zelf zin heeft in het EK. De doelman zou er constant onder een vergrootglas liggen. Langs de andere kant is het jeugdproduct van KRC Genk héél eergierig. Stel je maar eens voor dat de Rode Duivels de Europese titel pakken zonder hem in doel. Hij zou er zelf niet van slapen, denken wij...