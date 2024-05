Brugse burgemeester komt met forse waarschuwing voor Fiorentinasupporters

Vanavond speelt Club Brugge in Firenze. Volgende week woensdag is Fiorentina te gast in het Jan Breydelstadion.

Club Brugge boert goed in Europa, al is iedereen daar niet zo blij mee. Zeker voor de stad Brugge en de lokale politie is dit allemaal geen sinecure. Na de rellen met de supporters van PAOK Thessaloniki waarschuwt de Brugse burgemeester Dirk De fauw in een persbericht ook voor de supporters van Fiorentina. Hij verwacht hen manifest aanwezig in het Brugse straatbeeld. “Deze match wordt beschouwd als een voetbalwedstrijd met een verhoogd risico”, aldus burgemeester Dirk De fauw. De wedstrijd wordt al om 18.45 uur afgetrapt. “Fiorentina staat bekend om haar temperamentvolle aanhang, die graag haar aanwezigheid kenbaar maakt in de stad waar ze op bezoek is.” Uitverkocht De Brugse burgemeester nam akte van het feit dat het vak van de bezoekers, goed voor 1.500 supporters, helemaal uitverkocht is voor volgende week. “We roepen alle handelaars in de binnenstad op om op deze dag extra waakzaam te zijn. We vragen om verdachte situaties onmiddellijk te melden aan de lokale politie van Brugge op het nummer 050/44 88 44. Voor dringende tussenkomsten blijft het noodnummer 112 beschikbaar.”





