'Bart Verhaeghe haalt zoon binnen in blauw-zwarte bestuurskamer én geeft hem meteen deze héél belangrijke én drukke taak'

De bestuurskamer van Club Brugge onderging de voorbije dagen enkele veranderingen. Bart Verhaeghe kocht het aandelenpakket van Vincent Mannaert over. Het was niet de enige actie die de voorzitter van blauw-zwart de voorbije dagen heeft ondernomen.

Bart Verhaeghe kocht de dertien procent aandelen van Vincent Mannaert over. De voorzitter van blauw-zwart bezit op die manier een slordige 65 procent van de aandelen. Met andere woorden: een verkoop is (voorlopig) niét meer aan de orde.

Daarnaast heeft de voorzitter zijn zoon laten toetreden tot het bestuur van Club Brugge. Lucas Verhaeghe maakt zijn intrede in het management van blauw-zwart. En het is meteen duidelijk dat het niet om een ceremoniële functie zal gaan, maar dat er eveneens een takenpakket bij komt kijken.

Lucas Verhaeghe zal in de dagelijkse werking van Club Brugge worden geïmplementeerd. De zoon van de voorzitter gaat samenwerken met Dévy Rigaux in de transfercel. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. Het wordt de bedoeling dat Verhaeghe Rigaux zal bijstaan in het voorbereiden en afronden van de transferdossiers.

Het belooft alvast een drukke periode te worden voor Verhaeghe. Club Brugge verwacht met onder anderen Andreas Skov Olsen, Antonio Nusa en Bjorn Meijer nog enkele uitgaande transfers - en er zullen véél miljoenen vloeien - te verwerken. Daarnaast moeten er voor de sterkhouders vervangers worden aangetrokken.

Wat wordt de taak van Lucas Verhaeghe bij Club Brugge?

Maar eerst het sportieve aspect. Ook Lucas Verhaeghe stapte gisteren op het vliegtuig naar Firenze. Club Brugge hoopt vanavond en volgende week AFC Fiorentina een hak te zetten. De inzet is héél groot: een plaats in de finale van de Conference League en... mogelijk een eerste Europese prijs onder het bewind van Bart Verhaeghe in het Jan Breydelstadion.