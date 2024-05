16 jaar later: Waarom het dubbele duel met Fiorentina een eerbetoon aan Sterchele moet worden

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De symboliek van de twee confrontaties met Fiorentina kan haast niet symbolischer worden, als je terugblikt op wat 16 jaar geleden gebeurde met François Sterchele. Dat beseft ook Stijn Stijnen, toen zijn ploegmaat bij Club Brugge.

François Sterchele overleed op 8 mei 2008. Hij crashte met zijn Porsche in Vrasene op de N49 tegen een boom en was op slag dood. Dat gebeurde enkele weken voor de Rode Duivels tegen Italië een oefenwedstrijd speelden, op 30 mei 2008 in het Stadio Artemio Franchi, waar Club Brugge donderdagavond Fiorentina partij zal geven.

Sterchele keek uit naar die wedstrijd, want hij zou zijn grote idool Luca Toni dan kunnen ontmoeten en truitje wisselen met hem. Hij pikte van de Italiaan het draaiende handje naast het hoofd als hij een doelpunt scoorde.

8 mei

“De spelers zullen niet met François bezig zijn. Dat kun je hen niet kwalijk nemen, niemand van de huidige groep kende hem persoonlijk, maar voor het Club-bestuur en de supporters kan het wel ontroerend zijn. Zeker gezien de setting”, klinkt het bij Stijnen in Het Nieuwsblad.

In Firenze kan het al emotioneel worden, maar in Brugge kan het nog een potje straffer, precies op 8 mei, de sterfdatum van Sterchele. “Club staat voor een historische avond tegen de club waar François banden mee had: je kunt het niet mooier dromen. Dat Club Fiorentina maar uitschakelt dan. Voor François. En voor zichzelf.”