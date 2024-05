Ongezien! Deze prijzen worden gevraagd voor tickets Union-Anderlecht

Zondag spelen Union SG en RSC Anderlecht tegen elkaar. De vraag naar tickets is bijzonder groot, de prijzen eveneens.

Op verschillende websites zoals Ticketswap maar ook op sociale media worden tickets voor het duel van zondag tussen Union SG en RSC Anderlecht aan stevige woekerprijzen aangeboden.

Voor een ticket op de Oosttribune wordt gemakkelijk 120 euro en zelfs meer gevraagd. Die tickets werden aan abonnees verkocht voor 17 euro, in een pakket van 85 euro voor de vijf wedstrijden in de Champions’ Play-offs.

Bij Union SG zitten ze verveeld met de situatie dat eigen supporters hun tickets op die manier aan de man proberen te brengen voor veel meer geld.

Conference League

“We proberen die mensen op te sporen en trachten hen te verbieden om nog abonnementen of tickets te kopen. Maar dat is niet altijd evident. Bovendien sensibiliseren we onze fans om tickets enkel via de geijkte kanalen van de club aan te kopen”, laat de club weten aan Het Laatste Nieuws.

Het is niet de eerste keer dat fans van Union SG hun tickets verkopen aan woekerprijzen. Dat gebeurde ook al in het duel in de Conference League tegen het Turkse Fenerbahce. Ook toen werden stevige bedragen voor een ticket gevraagd.