Dit bedrag vragen Union-fans om hun ticket door te verkopen aan supporters van Fenerbahce

Donderdag speelt Union SG in de Conference League tegen Fenerbahce. Heel wat Turkse fans zijn nog op zoek naar een ticket.

Volgens de richtlijnen van de UEFA moeten er voor de fans van Fenerbahce in de Conference League donderdag 5 procent van de tickets beschikbaar zijn. Het gaat om 1.028 zitplaatsen en 200 VIP-plekken.

Dat blijkt echter veel te weinig. De vraag naar tickets van Turken uit België en Duitsland is gigantisch groot. Ook al is het verboden, toch bieden heel wat fans van Union SG hun tickets te koop aan aan Turkse supporters.

Dat gebeurt volgens La Dernière Heure op de zwarte markt aan woekerprijzen. Zo worden er tickets aangeboden aan maar liefst 400 euro wist te krant te ontdekken.

Rellen met Turkse supporters

De politie is alvast niet opgezet met die praktijken. De kaarten staan op naam en wie tickets doorverkoopt zal aangepakt worden via de geldende voetbalwetgeving. Een boete en een stadionverbod zijn de mogelijke bestraffingen.

In Brussel wil men vooral vermijden dat deze partij uit de hand loopt. Dat gebeurde in het verleden al toen Anderlecht in eigen huis tegen Fenerbahce speelde. Voor en tijdens de wedstrijd zullen er controles op de tickets uitgevoerd worden, zo klinkt het bij de ordediensten.