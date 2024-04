Slechtste wedstrijd in jaren? Supporters Antwerp keren zich tegen ploeg én elkaar

Winnen op de Bosuil, het is niet elke ploeg gegeven. Het heeft er ook voor gezorgd dat de Antwerp-supporters een nederlaag van hun ploeg maar moeilijk kunnen slikken.

In de competitie deed enkel KV Mechelen het, de drie punten meegraaien vanop de Bosuil. In de play offs hebben de Antwerp-supporters al twee ploegen op bezoek zien komen en tweemaal ging hun ploeg ten onder. Een eerste keer tegen RC Genk, afgelopen donderdag met stevige 0-3 cijfers tegen Union.

Online menen enkele supporters dat het de slechtste wedstrijd van hun ploeg was in jaren. Dat de supporters misnoegd waren, was ook in het stadion te merken. Vooral na de 0-3 van Puertas in de 87e minuut kozen er heel wat supporters het ruime sop en verlieten ze vroegtijdig het stadion.

"Laat je ploeg maar in de steek"

Dat werd niet gesmaakt door de supporters die hun ploeg wel bleven steunen ondanks het resultaat. Een luide "Laat je ploeg maar in de steek", galmde door het stadion, gericht aan de eigen supporters. Online leverde dat gemengde reacties op.

Zo waren er supporters die vonden dat dat beter eens gezongen zou worden tegen de spelers, dat ze hun club in de steek lieten:

En ipv het publiek dat na de 0-3 vertrek toe te zingen dat ze hun club in de steek laten, zouden we beter eens de spelers toe zingen dat ze ONZE club in de steek laten.

Die verdienen eens een Shame On You.#ANTUSG

Anderen namen toch vooral de eigen supporters op de korrel die vroegtijdig vertrokken, soms gepaard met stevige woorden:

Echt genoten van de echte support vanaf min. 88. De pseudo's en successo's waren toen al naar huis. Hopelijk blijven die ook thuis met de bekerfinale #antusg #RAFC

❤️🫶🏻🤍

De altijd geprezen onvoorwaardelijke steun in de Bosuil lijkt dan toch aangetast te worden. Na het boerenjaar van vorig jaar speelt Antwerp nu eerder een bijrol in play off 1, iets dat de supporters duidelijk maar matig kunnen appreciëren.