Iedereen maakt zich zorgen om Jan Vertonghen na blessure

Zorgen van en voor RSC Anderlecht, Jan Vertonghen en wie weet ook de Rode Duivels. De centrale verdediger moest nog voor de rust naar de kant in de wedstrijd tussen Union SG en Anderlecht met een blessure.

Aanvoerder Jan Vertonghen liep net voor het halfuur bij een sprint een liesblessure op. De recordinternational kermde het uit en moest verzorging hebben, maar probeerde daarna alsnog verder te spelen.

Dat lukte uiteindelijk echter niet en dus moest hij met een bezorgde blik worden vervangen nog voor de rust door Gattoni. De komende dagen zal moeten blijken hoe ernstig de blessure van de Rode Duivel precies zal zijn.

Diverse supporters maakten zich op X alvast zorgen. Met nog 43 dagen voor het EK is het ook voor elke Belgische fan bang afwachten of Jan Vertonghen dan in absolute topvorm zal kunnen aantreden voor de Belgen.

Bijzonder pijnlijk moment voor alle partijen

Voor Anderlecht is het in het titeldebat met nog drie speeldagen te gaan sowieso ook bang afwachten of we Vertonghen nog op het veld zien voor paars-wit dit seizoen. De verdediger is de laatste in een lange rij bij Anderlecht die geblesseerd uitviel.

Een bloemlezing van een aantal reacties via X delen we graag met u - de zorgen zijn dan ook bij iedereen groot. Hier en daar vroeg iemand zich af waarom de supporters van Union SG juichten voor de blessure van Vertonghen.

