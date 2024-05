Standard-coach Ivan Leko bijzonder hard voor zichzelf na nieuwe nederlaag: "Dat is nu gedaan"

Standard heeft nog altijd geen wedstrijd kunnen winnen in de play-offs. Tegen OH Leuven ging een inspiratieloos Standard de boot in met 3-1.

Twee nederlagen en vijf keer een gelijkspel. Het rapport van Standard in de play-offs is bedroevend. Tegen OH Leuven kwam Standard wel op voorsprong, maar in de tweede helft incasseerden de Rouches nog drie goals.

Na de wedstrijd was er een gesprek van meer dan een uur tussen de spelers van Standard en coach Ivan Leko. "De coach nam als eerste het woord en gaf dan het woord aan de spelers. Iedereen mocht zijn mening geven en aangeven waar hij denkt dat de problemen zijn", zei Marlon Fossey bij HLN.

Leko streng voor zichzelf

Leko zelf zag te weinig intensiteit aan de bal. "Dit was een beschamende prestatie." Maar de coach stak ook de hand in eigen boezem. Hij vindt van zichzelf dat hij de laatste weken heeft gefaald in zijn job als trainer.

Hij wil jonge spelers nog een kans geven in de laatste wedstrijden van het seizoen. "Ik doe dit voor de eerste keer in mijn carrière. Dat is nu gedaan. Mensen zeggen misschien dat Ivan Leko streng en hard is. Neen, Ivan Leko is soft geworden. Ik tolereer te veel."

Leko haalde ook nog de situatie aan van Standard, met de vele problemen die de club heeft. Toch wil hij dat niet als een excuus inroepen. "Als je op het veld komt, moet je die problemen vergeten zijn."