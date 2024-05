Mats Rits beoordeelt misschien wel sterkste prestatie van Anderlecht in play-offs: "Hij is gewoon speciaal, met unieke kwaliteiten"

Er is de voorbije weken veel kritiek geweest op het middenveld van Anderlecht. Maar net tegen de beruchte driehoek van Union speelden ze hun beste wedstrijd van deze play-offs. Dat is onze bescheiden mening. Mats Rits kon ons daarin volgen en ook wie het verschil maakte.

We hadden het vorige week al geschreven: Anderlecht heeft het profiel rondlopen dat het middenveld kan doen draaien, maar gebruikte het nog niet te veel. Majeed Ashimeru kreeg sinds de eerste speeldag zijn eerste basisplaats en bewees wat een meerwaarde hij kan zijn.

Ook Rits ziet de Ghanees elke week op training uitblinken. "Majeed is een speler met unieke kwaliteiten hé", knikte Rits. "Dat is altijd zo geweest. Alleen heeft hij dit seizoen heel veel pech gehad met blessures."

Ashimeru zorgde voor heel wat meer diepgang en kon de aanvallen lanceren. "Hij is heel snel op de kleine ruimte, technisch en hij gaat altijd vooruit", somde Rits op. "Hij heeft dat speciale."

Delaney naast het veld een stille jongen? Dat gaan we binnenskamers houden

Rits zelf speelde ook een goeie match, met Thomas Delaney naast hem. Ook voor hem had hij een woordje over. "(lacht) "Weinig spelers die zijn intensiteit kunnen matchen. Dat hij naast het veld een stille jongen lijkt... (pauzeert) Dat gaan we binnenskamers houden. (lacht)"

Daarmee heeft hij natuurlijk genoeg gezegd. De vraag is nu hoe erg de blessure van Ashimeru is en of Brian Riemer hem in de ploeg gaat houden. Verschaeren is immers ook terug en Stroeykens speelt beter centraal dan op de linkerflank.