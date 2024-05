Riemer geeft update over Vertonghen en Ashimeru: "Er is nog hoop"

Toch wel lichte paniek bij Anderlecht toen Jan Vertonghen aangaf dat hij niet meer door kon. De recordinternational stapte van het veld nadat hij naar de lies had gegrepen.

Dat is natuurlijk niet zomaar. "Jan is waarschijnlijk de man die het liefst op het veld had blijven staan en zijn ploeg bij de hand had genomen", zuchtte Brian Riemer. "Veel weten we nu nog niet. Hij voelde iets en ging van het veld."

"We wilden zeker geen risico nemen met hem. We denken niet dat het een grote blessure is. Er is nog hoop, maar het is natuurlijk niet ideaal als iemand als Jan gewoon van het veld stapt."

Vervanger Federico Gattoni liet alvast zien dat hij er klaar voor was om zijn plaats in te nemen. "Fede speelt met meer passie dan eender wie", lachte Riemer. "Dat Zuid-Amerikaanse hé. Soms is het zelfs wat te veel."

Ashimeru: kramp

Waarop Blessin inpikte: "Ik heb er ook zo eentje rondlopen", doelend op Mac Allister. Riemer: "Ik neem wel mijn hoed af voor hem voor de manier waarop hij inviel."

En dan was er nog Majeed Ashimeru, die een topmatch speelde. "Hij speelde een fantastische match. Hij had kramp. Dat is normaal, want de laatste keer dat hij startte was hier op de eerste speeldag. Hij kende een heel ongelukkig seizoen met heel veel blessures. Maar we denken niet dat het erg is."

Vertonghen en Ashimeru moesten blijkbaar wel beiden overgeven. "We weten niet echt wat er daar aan de hand was", moest Riemer toegeven.