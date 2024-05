🎥 Simon Mignolet maakt ook na de wedstrijd bijzonder veel indruk

Simon Mignolet was terug bij Club Brugge. En hij was ook meteen van enorm groot belang voor zijn ploeg in de felbevochten overwinning op bezoek bij Royal Antwerp FC. En ook na de match liet hij van zich horen.

Club Brugge is de winnaar van het weekend. Het won zelf op bezoek bij Royal Antwerp FC en zag ondertussen Union en Anderlecht 0-0 gelijkspelen. En dus is blauw-zwart de nieuwe leider in de Champions' Play-off.

Met nog drie speeldagen voor de boeg heeft Club Brugge alles in eigen handen - wie dat zeven speeldagen geleden had durven beweren, was mogelijk gek verklaard. Na een paar weken blessureleed was Simon Mignolet er eindelijk terug bij.

Mignolet ook na de match de meester

In de eerste helft moest Mignolet zich vooral wapenen tegen afstandsschoten van Antwerp. De 36-jarige doelman liet zich niet verrassen op schoten van Ejuke en Alderweireld en dook op slag van rust knap in de voeten van de doorgebroken Vincent Janssen.

Hij speelde dus een prima wedstrijd op bezoek bij Antwerp en werd dan ook door de uitfans toegejuichd en bezongen. Ook na de match was het dan ook niet meer dan logisch dat Mignolet als 'voorzanger' werd gebruikt.

Het was duidelijk dat hij zijn stem alvast nog niet kwijt is. Club Brugge deelde de beelden van het feestje achteraf via de sociale media. En zo zijn ze bij blauw-zwart trots op hun eigen spelers én op de supporters, zoveel is duidelijk.