Alexander Blessin vertelt wat zijn droomloting was voor Conference League

Union SG speelt in de achtste finale van de Conference League tegen Fenerbahce. Zo komt Michy Batshuayi nog eens naar ons land spelen.

Union SG schakelde donderdag op een knappe manier Eintracht Frankfurt uit. In de achtste finales van de Conference League wacht een dubbel duel met Fenerbahce, de ploeg van Rode Duivel Michy Batshuayi.

“Het is een grote ploeg met een paar grote namen zoals Dzeko of Batshuayi. En de sfeer zal ook goed zijn. Ik heb als speler even in Turkije gespeeld en de sfeer was er altijd top. Ik denk ook dat er veel Turkse fans naar ons stadion zullen komen”, weet trainer Alexander Blessin te vertellen aan Sporza.

Union SG plots kandidaat om Conference League te winnen

Al zal dat ‘ons stadion’ wel het Lotto Park van RSC Anderlecht zijn. Blessin weet dat zijn team diep zal moeten gaan om de Turken uit te schakelen, maar daar is hij op dit moment nog helemaal niet bezig, want dit weekend wacht een duel met Standard.

De Duitse trainer van de competitieleider vertelt wel wat zijn droomloting was geweest. “Ik hoopte op Fiorentina”, gaat hij verder. Misschien kunnen die dan wel in de volgende ronde de tegenstander worden? “Wie weet. Maar we doen het stap voor stap”, lacht Blessin.

Blessin is alvast trots hoe zijn ploeg het heeft afgemaakt en plots lijkt Union wel een kandidaat voor de eindzege in Europa. “Frankfurt pakte het gisteren eigenlijk heel defensief aan tegen ons. Ik denk dat ze ook onder de indruk waren. We hadden controle, er waren geen zenuwen, we leden geen dom balverlies, maakten de juiste keuzes...”