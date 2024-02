Union steekt het mes nog wat dieper in Luikse wonde na tien dolle minuten

Ook Standard is er niet in geslaagd om leider Union af te stoppen in de Jupiler Pro League. Dankzij doelpunten van Nilsson en Eckert Ayensa kwam Union voor de rust al 2-0 voor. Djenepo bracht opnieuw spanning in de wedstrijd maar Standard bracht te weinig om aanspraak te maken op meer.

Aangezien er bij Club Brugge-Anderlecht en Gent-Antwerp sowieso minstens twee ploegen punten zouden laten liggen, wist Union dat het met een overwinning tegen Standard gegarandeerd zou uitlopen op enkele concurrenten. Bij Standard konden ze dan weer elk punt goed gebruiken om de play downs te vermijden.

Eerste grote kans voor Standard

Leko besloot om met twee spitsen te spelen en dat loonde want de eerste grote kans van de partij was voor de Rouches. Na verdedigend mistasten van Burgess mocht Yeboah vrij uithalen in de 16. Hij besloot om te kruisen maar zijn schot strandde op de paal. De rebound van O'Neill was te centraal en werd gepakt door Moris.

Koude douche

Een minuut later kreeg Standard meteen het deksel op de neus. Vanheusden raakte Eckert Ayensa met een sliding in de 16 en na het bekijken van de beelden besloot Laforge de bal op de stip te leggen, Nilsson faalde niet.

Vijf minuten later was het opnieuw prijs voor de thuisploeg via hun handelsmerk, de pijlsnelle counter met veel beweging voor de bal. Nilsson diende ditmaal als afwerker, Eckert Ayensa werkte subtiel af met de buitenkant van de voet in de verste hoek.

Blessure Vanheusden

De eerste helft werd nog overschaduwd door een stevige blessure van Zinho Vanheusden. Hij kwam slecht neer na een kopduel en werd met een brancard van het veld gedragen terwijl hij naar de heup tastte.

Djenepo zorgt voor hoop

Blessin besloot te roteren en Puertas en Burgess naar de kant te halen. Leko besloot tactisch in te grijpen en Djenepo in te brengen. Een wissel die meteen rendeerde want Djenepo trapte een weggewerkte corner in één tijd richting doel. Moris was kansloos tegen het lage schot doorheen het bos van benen.

Standard kwam meer opzetten maar had het enorm moeilijk om gevaar te creëren in de 16 van de thuisploeg waar Amoura werd ingebracht om toe te slaan op de counter. De Algerijn werd wel enkele keren gezocht maar zelden gevonden. Buiten een gekraakt schot kwam Amoura niet in het stuk voor.

Wie wel nog aanspraak maakte op een doelpunt was Henok Teklab. Na een aardige combinatie op links besloot hij om uit te halen in de volley. Bodart zweefde de bal uit zijn doel.

Een echt slotoffensief kwam er niet meer van de Rouches dat te onmondig was rond de 16 van Union. De Brusselaars blijven zo ongeslagen in de competitie sinds september 2023. Standard blijft bibberen met nog wedstrijden tegen Gent, Genk en Eupen in het vooruitzicht.