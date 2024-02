CEO van Standard komt met verontschuldigingen na aanval op scheidsrechter

Pierre Locht haalde na de match tegen Union SG fors uit. Scheidsrechter Nicolas Laforge kreeg stevige verwijten naar zijn hoofd geslingerd.

Pierre Locht, de CEO van Standard, doet het niet vaak, maar als hij het doet, dan gaat hij stevig door. Locht noemde scheidsrechter Nicolas Laforge “hoerenzoon” nadat die een strafschop gegeven had aan Union SG.

Toen de grootste emoties na de wedstrijd wat gaan liggen waren kwam Locht uiteindelijk met de nodige verontschuldigingen naar buiten.

“Daar wil ik me voor verontschuldigen, want je moet weten hoe je de zenuwen moet bedwingen, ongeacht de situatie en de frustratie. Ik ging te ver”, klinkt het bij Het Nieuwsblad.

Niet persoonlijk tegen Laforge

Locht haalde er ook de wedstrijd tegen Westerlo nog eens bij. “Ik was gefrustreerd omdat ze in Westerlo zeiden dat de VAR het goed had gedaan om niet tussen te komen voor een overtreding op Yeboah. En als ik nu dan zag hoeveel tijd Laforge nam, dan was ik verbaasd en gefrustreerd.”

Locht heeft duidelijk spijt van zijn reactie. “Maar dat rechtvaardigt mijn gedrag niet. Ik heb de scheidsrechter uitgelegd dat het niet tegen hem persoonlijk was gericht, maar tegen het gebrek aan eenduidigheid bij de interventies van de VAR. Dat we een ongelukkige wedstrijd kenden, verklaart ook voor een deel mijn frustratie.”