"Fils de p..." : CEO van Standard houdt zich niet in na controversiële fase tegen Union

Standard CEO Pierre Locht was een aandachtige kijker in het Dudenpark tijdens Union-Standard. Hij liet zich dan ook opmerken bij de penalty voor Union.

Hij liet zich opmerken en verloor ook even zijn kalmte toen scheidsrechter Laforge naar het VAR-scherm geroepen werd na contact tussen Vanheusden en Eckert Ayensa in de grote rechthoek.

"Het moet duidelijk zijn Laforge", zei Locht tot tweemaal toe in het Frans wanneer de camera naar hem schakelde. Toch oordeelde Laforge dat het contact tussen Vanheusden en Ayensa genoeg was om de bal op de stip te leggen. Voor Lochte was dat genoeg om een stevige "Fils de p...", uit te roepen. De zenuwen staan duidelijk strak gespannen in Luik.