Rik De Mil komt terug op de salonremise en zijn ontslag bij Westerlo

Rik De Mil loodste Westerlo naar het rechtstreekse behoud in de Jupiler Pro League. Al kostte de slotwedstrijd tegen KRC Genk hem wel zijn kop.

De slotminuten van het duel tussen Westerlo en KRC Genk op de slotspeeldag van de reguliere competitie werd ontsierd door de salonremise waarvan beelden de wereld rond gingen.

Rik De Mil werd er door Westerlo zelfs voor ontslagen. “Trainer zijn, het is niet altijd een eerlijke job”, vertelt Rik De Mil aan Sporza. “Ik heb het zelf ook mogen meemaken, maar je leert eruit en ook dan moet je sereen blijven.”

De hele situatie heeft hem geen deugd gedaan. “Of ik er slecht van geweest ben? Ja, dat kan ik wel zeggen. Dat hoef ik niet weg te steken.”

Al wil hij ook bepaalde puntjes op de i zetten, zonder in detail te gaan. “Het is absoluut niet gegaan zoals er door sommigen gezegd en geschreven is. Gelukkig heb ik de waarheid naar boven kunnen brengen op een serene manier, niet door te roepen in de pers.”

Voetjes op de grond

De hele situatie en het ontslag maakten het niet eenvoudig. “Ik ben blij dat de waarheid naar boven is gekomen en dat ik ben vrijgesproken, maar dat maakt die weken niet minder moeilijk.”

Van een wrang gevoel was dan ook helemaal geen sprake. “Neen, zo zit ik niet in elkaar. Ik koester de mooie momenten”, besluit De Mil. “Maar alles is relatief. Je kan in enkele maanden van de hemel gaan naar thuis zitten zonder job. Realisme is belangrijk in deze job. Ik blijf met mijn voeten op de grond.”