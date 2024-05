Brian Riemer krijgt tijdens eindsprint dé troefkaart die Vincent Kompany enkele seizoenen geleden net niét kon gebruiken bij Anderlecht

Volg Anderlecht nu via WhatsApp!

RSC Anderlecht droomt na jaren zonder trofee opnieuw van de Belgische landstitel. En net op dit moment moet Brian Riemer het zonder onder anderen Thorgan Hazard en Yari Verschaeren doen. Al heeft hij wel een troefkaart in handen.

De voornaamste bezigheid van Brian Riemer de voorbije weken? De formule van het paars-witte middenveld kraken. Het is immers daar dat het de voorbije weken - lees: sinds het uitvallen van achtereenvolgens Yari Verschaeren en Thorgan Hazard - te stroef liep.

De pogingen waren legio: met of zonder Theo Leoni? Kan Mario Stroeykens samen schitteren met Leoni? Of wordt er voor Thomas Delaney en Mats Rits gekozen ten koste van broodnodige creativiteit? Geen Rits dan maar? Dan is de balans wellicht weg...

© photonews

Lang verhaal in 't kort: bij elke poging ontbrak er net dat tikkeltje. Riemer beseft als geen ander dat Rits moét spelen. De voormalige middenvelder van Club Brugge zorgt voor stabiliteit. Komende zondag hoopt Riemer dé oplossing gevonden te hebben.

De Deense coach van RSC Anderlecht gelooft dat Majeed Ashimeru voor de broodnodige creativiteit zal zorgen. De middenvelder mag deze zomer dan wel vertrekken bij paars-wit, maar hij krijgt dé kans om zich de komende wedstrijden helemaal in de kijker te spelen.

Is Majeed Ashimeru dé troefkaart van Brian Riemer en RSC Anderlecht?

"Majeed is één van de spelers die het meeste impact kan hebben als invaller", liet Riemer een tiental dagen geleden nog optekenen. Wel, het zal diezelfde Ashimeru zijn die de eindsprint voor zijn rekening zal moeten nemen.

Vincent Kompany moest destijds niét overtuigd worden van de kwaliteiten van de Ghanees. Tijdens de slotweken van het seizoen 2021-2022 viel Ashimeru geblesseerd uit. En het was zijn afwezigheid die ervoor zorgde dat Anderlecht de finale van de Croky Cup verloor én geen vuist kon maken in de nacompetitie.

Krijgt Ashimeru twee jaar later zijn grote herkansing?