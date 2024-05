Vanaken streng na rode kaart Onyedika tegen Fiorentina, Hayen werpt ander licht op de zaak

Club Brugge is er niet in geslaagd om zijn heenwedstrijd in de halve finale van de Conference League te winnen. Kapitein Hans Vanaken was vooral ontgoocheld over de rode kaart en de late nederlaag.

Club Brugge maakte tegen Fiorentina twee keer een achterstand goed. Het slikte al na vijf minuten een goal, maar Vanaken maakte vanop de stip gelijk na een kwartier. Belotti trapte voor de rust nog de 2-1 binnen.

Onyedika beging in het begin van de tweede helft een jeugdzonde door twee keer geel te pakken in een paar minuten tijd, maar Thiago maakte een minuut later wel de 2-2. In de blessuretijd zorgde Nzola nog voor de 3-2.

"In het laatste halfuur was het gewoon overleven na de rode kaart", zei kapitein Hans Vanaken. "Het was een domme rode kaart, al denk ik dat hij de eerste gele kaart misschien niet had gezien. De tweede is echter ook op 60m van de goal, dat is ook niet nodig."

Hayen verdedigt onwetende Onyedika

Het lijkt erop dat Onyedika wel degelijk niet wist dat hij al een gele kaart had gepakt. De Nigeriaan ging nog verhaal halen bij de scheidsrechter, maar die was onverbiddelijk en stuurde Onyedika vroegtijdig naar binnen.

Coach Nicky Hayen bevestigde achteraf dat Onyedika niet afwist van zijn eerste gele kaart. "Raphael wist niet dat hij al een gele kaart had. Hij was een hoopje ellende in de kleedkamer. Hij is verstandiger en zou nooit zo in de tackle geweest zijn met al een gele kaart op zak."