Er is volgens Philippe Albert maar één iets dat Standard nog kan redden

Standard heeft er opnieuw een heel moeilijk seizoen op zitten. Al rijst ook de vraag of het nog beter zal worden in de nabije toekomst.

Het was geen gemakkelijk seizoen voor Standard. Het liep al moeizaam in de reguliere fase van de competitie en ook in de Europe Play-offs loopt het niet zoals de supporters aan de boorden van de Maas het zouden willen zien lopen.

In La Tribune werd de toekomst van de Rouches tegen het licht gehouden. Het sportieve lijkt daarbij zelfs helemaal niet het grote thema te zijn.

Volgens Marc Wilmots zijn er heel wat zaken die op korte termijn moeten veranderen. De play-offs worden uitgespeeld met de jongeren, maar in de bestuurskamers moet er volop gekeken worden richting volgend seizoen.

Standard heeft geld nodig, maar dat is er niet

Want het zou weer maar eens kunnen ontploffen, als er geen verbetering, laat staan duidelijkheid komt. “De fans zijn een aantal jaar heel rustig geweest, maar nu worden ze het zat. Ze hebben duidelijkheid nodig”, klinkt het bij Wilmots.

Philippe Albert is heel erg pessimistisch over hoe het de Rouches zal vergaan. “De toekomst is verre van rooskleurig bij Standard. Het is een heel moeilijke situatie voor iedereen. We hebben deze club nodig. Om tot de juiste oplossing moet je naar de financiën kijken, maar het geld is er niet.”