Nog een sterkhouder van Union deze zomer weg? "We zullen het met de club bespreken..."

Union Saint-Gilloise heeft zich volledig herpakt in deze Champions Play-offs. De Brusselaars staan nu op slechts één punt van RSC Anderlecht, het team waartegen ze het komende zondag opnemen.

Één van de symbolen van deze revival bij Union is Kevin Mac Allister. Afwezig sinds februari werd de Argentijnse centrale verdediger stevig gemist aan het begin van de play-offs.

Ondanks de nederlaag tegen Club Brugge was zijn bijdrage duidelijk zichtbaar en de twee opeenvolgende overwinningen deden bijzonder veel deugd voor de Brusselaars.

Aangekomen afgelopen zomer vanuit Argentinos Juniors, wist Mac Allister zich zeer snel te vestigen als een onbetwiste basisspeler. Hij heeft dit seizoen 41 wedstrijden gespeeld.

Zijn vader, Carlos Mac Allister, hoopt dat Union aan het einde van het seizoen de titel zal pakken. Hij heeft ook gereageerd op een vraag van Sudinfo over de toekomst van zijn zoon in Brussel, waar hij onder contract staat tot 2026.

"Het is natuurlijk altijd nodig om met de club te praten. Aan het einde van elk seizoen vraag ik altijd een gesprek met de leiders om de sportieve conclusies te trekken. En om te weten wat hun intentie is: of ze hem willen houden of verkopen. En in dat geval, voor welke prijs. Maar op dit moment denk ik dat Kevin nog veel te bieden heeft aan Union," verklaarde hij.