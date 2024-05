'Arsenal doet openingsbod op Onana én plots mengt deze Europese topclub zich in de strijd om Rode Duivel'

Amadou Onana is aan zijn laatste wedstrijden in het shirt van Everton FC bezig. Het is een mathematische zekerheid dat de Rode Duivel deze zomer andere oorden zal opzoeken. Twee clubs hebben al een concrete aanbieding gedaan. Al is de beslissing niet voor meteen.

Arsenal FC, Newcastle United en FC Barcelona. Het zijn de drie clubs die (tot enkele weken geleden) nog in de running waren om Amadou Onana binnen te halen. De Engelse media weten dat The Gunners inmiddels al een openingsbod op de middenvelder hebben uitgebracht.

Maar dat is niet alles. Ook Tottenham Hotspur heeft beslist om zich te mengen in de strijd. The Spurs hielden zich de voorbije maanden afzijdig, maar de kans is groot dat Pierre-Emile Höjbjerg zal vertrekken. Onana is in dat geval de gedroomde opvolger voor het Londense middenveld.

Everton FC ziet het ondertussen graag gebeuren. The Toffees hebben de centen broodnodig - vandaar de mathematische zekerheid op een transfer - en willen cashen op de 12-voudig Rode Duivel. Het prijskaartje is eveneens héél duidelijk: voor minder dan zestig miljoen euro wordt er niet gepraat.

Dat bedrag is overigens niet onrealistisch. Transfermarkt schat de marktwaarde van Onana - hij heeft nog een contract in Liverpool tot medio 2027 - op vijftig miljoen euro. Bovendien staat er deze zomer nog een EK op het menu. Na zo'n groot toernooi gaan de transfersommen elke keer opnieuw de hoogte in.

Waar speelt Amadou Onana volgend seizoen?

Ook Onana is niet van plan om een beslissing te nemen voor het EK. De middenvelder wil na het seizoenseinde met Everton het vizier vol op de Rode Duivels richten. Pas na de trip naar Duitsland - en eventueel met nog enkele andere aanbiedingen in de achterzak - zal een knoop worden doorgehakt.