Bij Gent onvervangbare De Sart geeft KV Mechelen stevige waarschuwing in aanloop naar clash in Europe Play-offs

Zaterdag krijgt KV Mechelen het bezoek van KAA Gent in de clash die de Europe Play-offs wel eens kan beslissen. Of de spanning kan doen terugkeren.

Gent rekent onder meer op Julien De Sart, die speciaal voor de topper in de Europe Play-offs een uur op de bank werd gelaten tegen Westerlo, waarna hij bijna eigenhandig zijn ploeg naar de zege loodste. Eén speler mag bij Gent niet incontournable zijn, maar Vanhaezebrouck erkent dat De Sart 'een beetje onvervangbaar' is.

Dan is het ook aan hem om komende zaterdag de touwtjes in handen te nemen. De 29-jarige middenvelder laadt er zich alleszins voor op. "We krijgen nu een finale in Mechelen. Als we winnen, zijn we gekwalificeerd voor de barrages voor Europees voetbal", heeft de sterkhouder van KAA Gent zijn huiswerk goed gemaakt.

Finale voor Gent in Mechelen

Dan zou het verschil tussen beide clubs negen punten zijn, met nog drie speeldagen te gaan. Omdat Gent de betere positie had aan het einde van de reguliere competitie, moet Malinwa voorbij de Buffalo's om de Europe Play-offs te winnen. Met slechts drie wedstrijden voor de boeg zou dat mathematisch onmogelijk zijn.

Aan het begin van deze play-offs moest Gent nog rekening houden met zowel KV Mechelen als STVV. Dat is al even niet meer het geval. "We weten dat Mechelen onze rechtstreekse concurrent is. We gaan er alles aan doen om de drie punten te pakken." De Sart verwittigt KVM dus: Gent wil het absoluut helemaal afmaken.

Gent neemt geen genoegen met gelijkspel

KV Mechelen moet zelf kost wat kost winnen, maar Gent gaat dus niet op safe spelen, wat het gezien de stand ook wel zou kunnen doen. "Ja, met een gelijkspel staan we er nog altijd goed voor, maar we gaan naar daar om te winnen. Als we nu nog eens drie punten kunnen pakken, is het afgelopen."