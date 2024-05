Mag Mark van Bommel er een kruis over maken? "Die nemen ze toch niet"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Mark van Bommel wordt meer en meer gelinkt aan een vertrek bij Royal Antwerp FC. Al is de vraag wel waar de Nederlander naartoe zal trekken.

Mark van Bommel beleeft na het succesjaar met de dubbel dit jaar niet bepaald het seizoen waar ze bij Royal Antwerp FC op gehoopt had. De bekerfinale komt er wel nog aan, maar de resultaten in de jongste twee matchen tegen Union SG in de play-offs doen niet meteen het beste vermoeden.

Al is het natuurlijk uitkijken waar Van Bommel volgend seizoen trainer zou worden. Doordat hij nog een contract heeft bij The Great Old zal er hoe dan ook een afkoopsom betaald moeten worden en lijkt een kapitaalkrachtige ploeg de enige uitweg.

In die optiek werd Van Bommel al meerdere keren gelinkt aan een transfer naar Feyenoord. Dat liet sportmarketeer Chris Woerts al weten, maar Johan Derksen en René van der Gijp vinden dat een belachelijke keuze.

“Nee joh, die nemen ze toch niet! Met Bert van Marwijk samen”, begint Van der Gijp lachend bij Vandaag Inside. “Ik denk niet dat Feyenoord aan Van Bommel gaat beginnen”, voegt Derksen er meteen nog aan toe.

Algemeen directeur Dennis te Kloese van de Nederlandse club wil na het vertrek van Arne Slot richting Liverpool snel een oplossing hebben, maar concrete pistes zijn er momenteel nog niet. Er is enkel een lijstje met namen.