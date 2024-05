Ideale nieuwe ploeg voor Mark van Bommel? "Supporters zullen hem wel leuk vinden"

Het zou goed kunnen dat Mark van Bommel volgend seizoen geen coach meer is van Royal Antwerp FC. Maar wat wordt zijn nieuwe werkgever?

Al een hele tijd wordt er gezegd en geschreven dat Mark van Bommel, ondanks het feit dat hij nog een contract heeft voor volgend seizoen, deze zomer andere oorden zal op zoeken. Al is de vraag wel waar hij aan de slag gaat.

Bij Feyenoord wordt hij alvast genoemd, maar daar zijn ze nog niet concreet bezig om een opvolger voor Arne Slot die richting Liverpool trekt te vervangen. Dat vertelt sportmarketeer Chris Woerts in Vandaag Inside.

“Ik had vanmorgen nog even contact met Dennis te Kloese (algemeen directeur van Feyenoord, nvdr)”, begint Woerts. “Hij houdt zich volledig op de vlakte. Hij zegt: ‘We hebben al een lijstje gemaakt en we zijn met een aantal kandidaten bezig geweest, maar nog niemand is concreet benaderd’. Dus Pusic niet, Schreuder niet, niemand.”

Goed bij de supporters

Toch lijkt Feyenoord wel snel een nieuwe trainer te willen hebben, liefst van al nog voor halfweg mei, maximum binnen drie weken. Woerts brengt ook de naam van Mark van Bommel als kandidaat-opvolger ter sprake.

“Maar ik vind Van Bommel wel een spannende gedachte. Ik denk dat hij bij de supporters goed gaat liggen, want toen hij bij PSV speelde was hij zo’n irritant gastje. Hij zat er bovenop altijd. Ik denk dat de Feyenoord-supporters dat wel leuk vinden, dat karakter van Van Bommel.”