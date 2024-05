📷 OFFICIEEL Einde verhaal voor Will Still bij Stade Reims

Will Still is niet langer trainer van Stade Reims. Dat maakt de Franse club bekend in een officieel statement.

Vanochtend stond een overleg tussen voorzitter Jean-Pierre Caillot, algemeen directeur Mathieu Lacour en hoofdtrainer Will Still op de agenda. Er werd in onderling overleg beslist om de samenwerking volgend seizoen niet voort te zetten.

Uiteindelijk werd zelfs tot de conclusie gekomen dat de stopzetting met onmiddellijke ingang zou gebeuren. Will Still en zijn assistent Nicolas Still zijn per direct gestopt.

“Ik zal Stade de Reims eeuwig dankbaar zijn, evenals iedereen die direct of indirect bij de club betrokken is", zegt Still op de website van de club. "Ik wil in het bijzonder alle spelers bedanken met wie ik heb mogen samenwerken, alle coaches, de technische en medische staf en de stewards, maar ook en vooral de supporters van deze prachtige club."

"Onze ongeslagen reeks van 19 wedstrijden vorig seizoen en de spectaculaire thuiswedstrijden zullen me voor altijd bij blijven. Ik zal ook altijd supporter blijven van Rood en Wit.”

"We zijn er trots op dat we hebben kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van een coach, die zijn eigen overtuigingen en speelstijl heeft kunnen opleggen", zegt voorzitter Jean-Pierre Caillot. "Will was een van de hoofdrolspelers in de nieuwe cyclus die in 2018 werd gelanceerd en hij heeft er ongetwijfeld voor gezorgd dat de club een nieuwe stap voorwaarts heeft gezet, vooral in het kader van de internationalisering van de kleedkamer."