Europese finale voor Club Brugge? Peanuts op financieel vlak in vergelijking met campagne van vorig jaar

Club Brugge hoopt om de finale van de Conference League te spelen. Dat brengt behoorlijk wat centen in het laatje.

Een finaleplaats in de Conference League, dat brengt wel wat op voor Club Brugge. Drie miljoen euro om precies te zijn. Dat is ongeveer evenveel als een overwinning in de groepsfase van de Champions League.

De rekening is dan ook snel gemaakt. Deze Europese campagne van Club Brugge zal bijlange niet opbrengen wat het historische parcours van vorig jaar in de Champions League voor blauwzwart opleverde.

50 miljoen euro

Toen haalde Club Brugge bijna 50 miljoen euro op. Nu staat de teller ‘slechts’ op 11,7 miljoen euro. Daar moeten nog wat televisiegelden bij, maar dat is peanuts in vergelijking met wat dat in de Champions League was.

Ter vergelijking: de achtste finale van vorig jaar tegen Benfica bracht 6,6 miljoen euro meer op dan een finaleplaats in de Conference League. De finale van de Champions League halen brengt 15,5 miljoen op, de Europa League 4,6 miljoen.