Mevrouw Hayen moeit zich met de nieuwe job van haar man

Nicky Hayen pakte stevig uit als nieuwe hoofdtrainer van Club Brugge. Hij is aardig op weg om de titel te pakken en kan ook nog de Conference League winnen.

Toen Club Brugge na de slotspeeldag in de reguliere competitie van de Jupiler Pro League Ronny Deila ontsloeg als trainer had niemand durven dromen waar Club Brugge op dit moment zou staan. Nicky Hayen maakt nog kans op de titel en de Conference League.

Vera Duchateau, de vrouw van Nicky Hayen, vertelt aan Het Nieuwsblad dat ze totaal niet weet welke magische kracht haar man op de ploeg heeft losgelaten.

“Ik vind het echt zot en sta de laatste weken met de mond vol tanden. Het enige wat ik weet is dat hij dag en nacht bezig is met zijn job. Vroeger dacht ik : trainer zijn, oké, dat is twee uurtjes mee op het veld met die mannen en de rest van de dag vrij. Euhm, dat is wel even anders”, klinkt het.

Twee keer njet?

Eind 2019 werd Hayen interim-trainer bij STVV, maar hij mocht daarna niet aanblijven als T1. “Een keuze van de Japanners bij STVV. Ik vond Nicky nochtans helemaal klaar”, gaat Duchateau verder.

En dat gevoel heeft ze nu ook bij Club Brugge. “Opnieuw zeg ik volwaardig ‘ja’ als je vraagt of ik hem klaar vind voor de job. Hij smijt zich zo hard. Dat doet hij voor elke voetbaluitdaging. Ik weet dat er nog geen besprekingen bezig zijn naar volgend seizoen toe. Daar is geen tijd voor gezien de drukke sportieve agenda.”