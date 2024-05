Jackpot! 'Voor dit bedrag heeft Vincent Mannaert zijn aandelen van Club Brugge verkocht aan Bart Verhaeghe'

Vincent Mannaert verdwijnt helemaal uit beeld bij Club Brugge. De afscheidnemende algemeen manager van blauw-zwart heeft zijn aandelen verkocht aan Bart Verhaeghe. En het legt hem géén windeieren.

Club Brugge kondigde enkele maanden geleden al aan dat Vincent Mannaert stopt als algemeen manager van Club Brugge. "Maar ik zal mijn rol nog spelen in de Raad van Bestuur. Tenslotte ben ik nog steeds één van de meerderheidsaandeelhouders", klonk het enkele weken geleden.

Mannaert had zelf nog dertien procent van de aandelen van Club Brugge op zak. Ondertussen is dat herleid tot nul. De afscheidnemende algemeen manager heeft zijn aandelen verkocht aan Bart Verhaeghe. Op die manier heeft de voorzitter van blauw-zwart een slordige 65% van de aandelen op zak.

De verkoop van zijn deel heeft Mannaert alvast geen windeieren gelegd. Een exact bedrag is op dit moment nog steeds een goed bewaard geheim, maar Het Laatste Nieuws weet dat het om een bedrag van acht cijfers gaat. Met andere woorden: minstens tien miljoen euro.

Officieel is Mannaert nog tot en met dertig juni in dienst bij Club Brugge. Vanaf één juli neemt Bob Madou zijn takenpakket over als algemeen manager. In de praktijk is het kantoor van Mannaert in het Belfius Base Camp al eventjes leeggemaakt en is zijn takenpakket al overgeheveld naar zijn opvolgers.

Is Vincent Mannaert nog aan het werk bij Club Brugge?

Ook op wedstrijden is afscheidnemende manager niet altijd meer aanwezig. Voor de verplaatsing naar PAOK reisde hij voor het eerst sinds lange tijd nog eens mee met de blauw-zwarte delegatie. Club Brugge vocht vanavond en volgende week tegen AFC Fiorentina voor een plaats in de finale van de Conference League. "Een Europese prijs zou de kers op de taart zijn", droomt Mannaert alvast weg.