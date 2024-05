Marc Degryse ziet een bijzondere afsluiter voor Kylian Mbappé

De eerste halve finales van de Champions League zijn gespeeld. Marc Degryse hoopt alvast op een droomfinale tussen Real Madrid en PSG.

Marc Degryse zou het alvast fantastisch vinden als Real Madrid en PSG de finale van de Champions League spelen. Dan kan Kylian Mbappé proberen de beker met de grote oren te winnen tegen zijn toekomstige werkgever.

“Het zou een mooi verhaal zijn. Maar Mbappé moet de Champions League toch eens winnen, wil hij ook de Gouden Bal kunnen pakken en zo de beste voetballer ter wereld zijn”, zei Degryse bij VTM.

Al heeft de analist wel zijn bedenkingen. “Ik heb altijd gezegd dat het voor Mbappé moeilijk zou worden om die Champions League te winnen met PSG. Bovendien zijn ze al een paar keer door het oog van de naald gekropen dit seizoen.”

In eigen huis afmaken

En dat gebeurde op momenten dat je het niet verwachtte. “Niet alleen tegen Barcelona, maar ook en vooral in de groepsfase. Toen hadden ze op de laatste speeldag zomaar uitgeschakeld kunnen worden, ook al tegen Dortmund.”

PSG verloor woensdag in Dortmund met 1-0, maar trainer Luis Enrique zit er alvast niet mee in. “We hadden veel kansen, het enige verschil is dat zij wel scoren. Maar alles was in balans. In ons stadion zal het zo niet lopen. Hier hadden we 3.000 fans, in Parijs 50.000. We gaan een resultaat pakken. We gaan naar die finale, zeker.”