Silvio Proto merkt dit seizoen iets bijzonders op bij Paul Gheysens

Royal Antwerp FC zal zichzelf niet opvolgen als landskampioen. De Croky Cup winnen is het enige waarvoor The Great Old nog kan spelen dit seizoen.

Royal Antwerp FC pakte vorig jaar de dubbel, maar dit seizoen zal dat er niet komen. De beker winnen is het hoogst haalbare nog voor de troepen van Mark van Bommel, al zal er dan op een week tijd veel moeten veranderen.

In de finale van de Croky Cup treft Royal Antwerp FC immers Union SG, de ploeg waartegen het in twee wedstrijden in een week tijd maar liefst zeven doelpunten om de oren krijgt. Ook analist Silvio Proto ziet dat het moeilijk wordt voor The Great Old. “Ik denk dat het allemaal op zijn einde loopt”, vertelt de ex-doelman aan La Capitale.

Vraagtekens bij Paul Gheysens

En daar is een goede reden voor volgens Proto. “De Champions League heeft heel veel van hen gevraagd. Ik zie Antwerp niet meer hun beste spel vinden. Nochtans zijn er heel wat spelers die het team zouden vooruit moeten helpen.”

Maar dat gebeurt niet. En ook in de bestuurskamers brandt het vuur volgens Proto allemaal wat minder. “Het lijkt alsof de voorzitter veel minder geëngageerd is dan vroeg. Alsof de titel van vorig jaar meer dan genoeg was voor hem.”