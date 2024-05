Thorsten Fink moet keuzes maken bij STVV: "Alles kan gebeuren"

STVV speelt vrijdagavond op bezoek bij Westerlo. Coach Thorsten Fink zal opnieuw de nodige wissels doorvoeren.

Coach Thorsten Fink van STVV zal ook tegen Westerlo keuzes moeten maken. “Ik wil het beste voor de club, ik wil resultaatgericht spelen en tegelijk de ploeg al voorbereiden op volgend seizoen”, analyseert hij in Het Belang van Limburg.

STVV kan al vier matchen niet meer winnen, maar dat komt ook door de omstandigheden. “Tegen Standard brachten we vier nieuwe spelers aan de aftrap en konden we gelijke tred houden met een elftal dat een marktwaarde heeft van 60 miljoen euro.”

Scoren

Dat is leuk om te zien, zo voegt de trainer van de Kanaries er nog aan toe. “Dat wil zeggen dat we kwaliteit hebben in onze brede kern. Ik wil het beste voor onze club en moet al aan volgend seizoen denken. Daarom zal ik opnieuw wat wissels doorvoeren.”

Tegen Westerlo werd het in de competitie 3-3 in het Kuipje, een scenario dat ook nu wel eens zou kunnen plaatsvinden. “We willen de fans plezieren in deze laatste wedstrijden, zoals we al het hele seizoen gedaan hebben. In wedstrijden als deze is het altijd ‘close’, alles kan gebeuren. De ploegen durven meer met een open vizier te spelen in deze play-offs en dat kan een leuke pot voetbal opleveren.”