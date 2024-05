📷 "Moment om het verschil te maken": Warme oproep aan fans van Antwerp

Volg Antwerp nu via WhatsApp!

Volgende week donderdag speelt Royal Antwerp FC de bekerfinale tegen Union SG. The Great Old kan zichzelf opvolgen als bekerwinnaar.

Royal Antwerp FC is de laatste weken geen schim van wat het vorig seizoen was toen het de dubbel pakte, maar niettemin hopen de supporters dat de Croky Cup ook dit jaar naar de Bosuil komt.

In de Champions’ Play-offs liep het nog voor geen meter, met slechts één overwinning. Tegen uitgerekend Union SG, de tegenstander in de bekerfinale, werd de voorbije week met 4-1 en 3-0 verloren.

De Federatie van Antwerp Supportersclubs en Collectief 86 willen zondag na afloop van de wedstrijd tegen Club Brugge dat de fans in het stadion blijven om hun club nog een extra keer te motiveren voor de bekerfinale. Dat lijkt ook nodig te zijn, want bij de recente nederlagen verlieten heel wat fans al vroeger de tribunes.

“Dit is het punt waarop wij het verschil kunnen en moeten maken. Dit is het moment waarop wij onze rol als loyale achterban moeten hard maken”, klinkt het in het statement dat je hieronder helemaal kan lezen.