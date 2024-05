📷 OFFICIEEL Lommel ziet speler vertrekken naar beloften van ploeg uit Jupiler Pro League

De competities zijn al voorbij of lopen op hun einde. De eerste zomertransfers worden ondertussen bekendgemaakt.

KV Mechelen laat op zijn officiële kanalen weten dat het zich voor de beloftenploeg versterkt met Livio Cicero van Lommel uit de Challenger Pro League.

“Terwijl Jong KV zich opmaakt voor de eindronde voor promotie, halen ze al versterking binnen voor volgend seizoen. De 18-jarige Livio Cicero komt over van Lommel SK. De Limburgse aanvaller tekent een profcontract voor twee seizoenen, met optie op een derde”, klinkt het.

“Livio is een aanvaller van 1m85 die het al een paar keer schopte tot in de wedstrijdselectie van de A-kern bij Lommel SK. De jonge Limburger speelde in zijn jeugd ook nog voor KRC Genk en is de eerste zomertransfer voor Jong KVM. Van harte welkom, Livio. En veel succes bij Jong Malinwa!”