'Eén club uit de Premier League steekt tandje bij in de race om Amadou Onana'

Het seizoen in de Premier League loopt op zijn einde. Er komt echter steeds meer en meer interesse in Amadou Onana naar voren.

Amadou Onana heeft op Goodison Park de nodige indruk gelaten. Het lijstje van geïnteresseerde ploegen is al sinds de wintermercato interessant. Volgens CaughtOffside mag je daar nu ook Arsenal en Tottenham bijrekenen.

De interesse van The Gunners was er in januari al en komt er nu opnieuw. Heel erg concreet is dat pad niet, ook in januari drukten ze niet echt door voor de international. Zo zou Martin Zubimendi van Real Sociedad voor hen een belangrijke optie zijn.

Tottenham wil wel een tandje bijsteken voor Onana, door het mogelijke vertrek van Hojbjerg. Daardoor zouden ze 20 miljoen Britse pond ter beschikking hebben, bijna de helft van de 46 miljoen pond (of omgerekend 52,6 miljoen euro) die nodig is om Onana binnen te halen.

Liever naar buitenland

Hojbjerg ligt nog tot 2025 onder contract bij de Spurs, waardoor het een ideaal moment is om hem van de hand te doen. Anders zou hij volgende zomer wel eens gratis kunnen vertrekken. Al is het ook zien wat Everton wil.

Volgens het medium zouden ze hem graag naar het buitenland zien vertrekken, maar het zou wel eens kunnen dat Engelse ploegen gemakkelijker centen voor Onana op tafel willen leggen. De Rode Duivel ligt nog tot 2027 onder contract bij Everton. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt op 50 miljoen euro geschat.