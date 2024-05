Kylian Mbappé komt met héél duidelijke boodschap op de proppen voor Borussia Dortmund

PSG verloor gisteren met het kleinste verschil op het veld van Borussia Dortmund. Kylian Mbappé moet volgende week vol aan de bak om de finale van de Champions League alsnog te halen.

PSG had de kansen om een goed resultaat neer te zetten in het Signal Iduna Park, maar de Parijzenaren wrongen kans na kans vakkundig de nek om. Ook Kylian Mbappé haalde zijn verwachte niveau niet.

Uiteindelijk won Borussia Dortmund met 1-0 van PSG. De Duitsers hebben dan wel de beste papieren om de finale van Het Kampioenenbal te halen, maar het belooft nog een héél warme avond te worden in Parijs.

Die waarschuwing komt overigens ook van Mbappé. Na de wedstrijd liet de ster van PSG er geen twijfel over bestaan: Gelb und Schwarz is nog lang niet thuis! PSG is vastberaden om de scheve situatie in het eigen Parc des Princes recht te trekken.

Kan Kylian Mbappé de Champions League winnen met PSG?

Voor Mbappé is het overigens de laatste kans om De Beker met de Grote Oren naar De Lichtstad te halen. De Fransman kondigde zijn vertrek bij PSG al aan. De aanvaller zal na het seizoen worden aangekondigd bij Real Madrid.