Loïs Openda laat zijn hart spreken om ex-club te redden

Vitesse heeft een crowdfundingsactie opgestart om de club te redden. De campagne kan ook op de steun rekenen van heel wat oud-spelers.

Het idee om een crowdfunding op te richten kwam van de supporters en nu heeft Vitesse ook de daad bij het woord gevoegd. De nieuwe hoofdtrainer John van den Brom gaf het startschot van de actie.

“Zoals ik gisteren al aangaf, is dit het moment om de club te steunen. Met meerdere oud-Vitessenaren trap ik dit initiatief daarom graag af. Ik roep iedereen op om zijn geel-zwarte hart te laten spreken en massaal op te staan voor onze club. Vitesse mag niet verdwijnen!”, klinkt het op de website van de club.

Samen met John van den Brom hebben inmiddels ook oud-spelers en -stafleden als Guram Kashia, Loïs Openda, Henk ten Cate, Matúš Bero, Milot Rashica, Leo Beenhakker, Wilfried Bony, Lewis Baker, Remko Pasveer, Hans van Arum, René Eijer, Arnold Kruiswijk en Matt Miazga gedoneerd voor hun club!

Algemeen directeur ad interim Edwin Reijntjes reageert strijdbaar. “Het is prachtig om te zien hoe het nieuws over het mogelijk intrekken van onze licentie heeft geleid tot meerdere hartverwarmende initiatieven. In overleg met diverse oud-spelers en supporters is uiteindelijk de crowdfunding ‘Voor Geel-Zwart’ ontstaan. Hiermee hopen we aan alles en iedereen in Nederland te laten zien dat Vitesse leeft.”

Crowdfunding

Om ervoor te zorgen dat eenieder een passende bijdrage kan leveren, kunnen supporters en zakelijke relaties naast een open donatie kiezen voor vier verschillende pakketten. Deze pakketten variëren van 100 tot 10.000 euro.

Donaties vanaf 100 euro verdienen een eervolle vermelding op de ‘Geldenwand’ – een verwijzing naar de Heldenwand van Vitesse -, terwijl men vanaf 1.000 euro een exclusief clubcertificaat ontvangt.

Alle ontvangen gelden komen daarnaast binnen op een externe rekening, van de Supportersvereniging Vitesse. Mocht het onverhoopt misgaan met de licentie van Vitesse dan zullen de donaties teruggestort worden.