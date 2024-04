John van den Brom, nog prijzenpakker bij Anderlecht en KRC Genk, lonkt nu opnieuw naar een nieuwe uitdaging

John van den Brom kennen we in het Belgische voetbal als prijzenpakker bij Anderlecht en Genk. Momenteel heeft hij geen club, maar daar zou wel eens snel verandering in kunnen komen.

Van den Brom loodste RSC Anderlecht naar de landstitel in 2013 en veroverde met KRC Genk in 2021 de Beker van België. Bij beide clubs werd de Nederlander ook wel ontslagen wanneer de resultaten minder goed werden, maar die prijzen staan toch maar mooi op zijn cv. Na zijn passage bij Genk volgden nog buitenlandse avonturen.

Zo was Van den Brom in Saoedi-Arabië aan de slag bij Al-Taawoun en in Polen bij Lech Poznan. Wie weet volgt nu weer een terugkeer naar het thuisland. Vitesse hoopt aan het einde van de maand een nieuwe trainer te presenteren en Van den Brom wordt in de Nederlandse media genoemd als de topkandidaat bij de ploeg uit Arnhem.

Van den Brom wil helpen

De inmiddels 57-jarige trainer heeft zich hierover bij het Algemeen Dagblad uitgelaten. "k maak me zorgen om de club", zegt hij. "Ik wil graag helpen. Het liefst in de eredivisie, maar ook in de eerste divisie. Vitesse wil weer van de regio zijn. Dat is mooi. Maar er is niets concreet", is een akkoord zeker nog niet in kannen en kruiken.

"Voor een contract moeten nog wel wat zaken worden geregeld", klinkt het. Vitesse maakt een woelig seizoen door en is de rode lantaarn in de Eredivisie met slechts 17 behaalde punten. Dit weekend zal er allicht ook niet veel verbetering volgen, met zaterdag een bezoek aan leider PSV Eindhoven op het programma.

Terugkeer naar oude nest kan bij Vitesse

Indien Van den Brom de volgende trainer van Vitesse wordt, is het voor hem een terugkeer naar het oude nest. Hij was in het verleden als speler én als trainer reeds actief bij de geel-zwarten.