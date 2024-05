Is hij dan toch te overtuigen? 'Borussia Dortmund haalt Jürgen Klopp terug met een héél opmerkelijk voorstel'

Jürgen Klopp is aan zijn laatste weken bezig bij Liverpool FC. De coach kondigde al aan dat hij na dit seizoen even rust wil nemen. Borussia Dortmund wil hem dat ook gunnen. Maar eerst moet hij een handtekening zetten.

Jürgen Klopp liet rond de jaarwisseling al weten dat zijn avontuur bij Liverpool FC na dit seizoen ten einde is. Het contract van de Duitser bij The Reds loopt nog tot medio 2026, maar wordt per één juli en in onderling overleg ontbonden.

De coach gaf duidelijk aan dat hij niet van plan is om volgend seizoen elders aan de slag te gaan. "Ik heb rust nodig na enkele intensieve jaren", kondigde Klopp een sabbatjaar en misschien wel definitief afscheid aan.

© photonews

Dat laatste is geen optie voor Borussia Dortmund. Geld und Schwarz laat er namelijk geen gras over groeien. Volgens de Duitse media wil de Duitse topclub Klopp na zijn sabbatjaar terughalen naar het Signal Iduna Park.

Klopp kan er als Directeur Voetbalzaken aan de slag. Meer zelfs: de eerste contacten tussen Klopp en Dortmund - de Duitser ziet een terugkeer onder bepaalde voorwaarden zitten - zijn reeds gelegd.

Wat wordt de volgende uitdaging van Jürgen Klopp?

De 56-jarige coach was tussen 2008 en 2015 aan de slag bij Dortmund. Hij slaagde erin om de hegemonie van Bayern München te doorbreken. Kan hij dat kunstje vanuit de bestuurskamer nog eens overdoen?