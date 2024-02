🎥 Drama voor Vanheusden: Medische details raken bekend en die zijn niet van de poes

Standard verloor zondag met 2-1 van leider Union SG. Die nederlaag verdween echter in het niet door de zorgen om Zinho Vanheusden.

Zinho Vanheusden kwam in de blessuretijd van de eerste helft slecht neer na een luchtduel met Gustaf Nilsson en ploegmaat Gilles Dewaele. De speler van Standard, die pas zijn wederoptreden maakte, moest met een draagberrie van het veld gedragen worden.

De pijn was duidelijk gigantisch groot, zo was te zien op de beelden. Hij werd met de tranen in de ogen weggebracht. Vanheusden werd gestabiliseerd en meteen naar het Erasmusziekenhuis in Anderlecht gebracht, zo weet Het Nieuwsblad te vertellen.

De pijn zou volgens de eerste berichten niet door de val zelf, maar door een hernia veroorzaakt worden. De speler van de Rouches moest morfine krijgen tegen de pijn.

Vanheusden moest de nacht in het ziekenhuis doorbrengen. Een uur na de wedstrijd kon hij nog altijd niet bewegen, zo voegt de krant er nog bij. Wij wensen de speler alvast veel beterschap toe.