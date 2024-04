KV Kortrijk staat voor levensbelangrijk duel en kan al degraderen: "Speelt in ons achterhoofd dat het zondag al over kan zijn voor ons"

KV Kortrijk staat voor een verschrikkelijk belangrijk duel. Zondag kunnen de Kerels degraderen naar 1B bij een nederlaag.

KV Kortrijk trekt zondagavond naar Brussel op het op te nemen tegen RWDM. Alles of niets, het is duidelijk wat de Kerels moeten doen. Bij een nederlaag is het over en uit.

Afgelopen weekend verloor KVK thuis van RWDM met 2-4. "Ik was zeer verbaasd met die wedstrijd", komt coach Freyr Alexandersson terug op de match volgens Het Nieuwsblad. "Het was een vreemde wedstrijd. Zeker toen ik de beelden nog eens opnieuw bekeek."

"Het was zeer moeilijk om in een halfuur drie doelpunten te slikken. Die goals mochten gewoon niet vallen. Ik was zeer verrast met de beslissing van de ref dat hij strafschop floot, maar daar wil ik nu niet meer over praten. De wedstrijd is gespeeld. Ik was tevreden met de reactie van mijn spelers na die tegendoelpunten."

De coach geeft de hoop nog niet op. "Ik heb deze week goede dingen gezien op training. We hebben goede momenten gehad en dat nemen we naar zondag. It ain’t over till the fat lady sings, maar natuurlijk speelt het in ons achterhoofd dat het zondag over kan zijn voor ons."

"Niemand wil degraderen. Jullie journalisten niet en supporters niet. We gaan er alles aan doen om zondag te winnen, maar we weten wat er ons te wachten staan. Het zal wat raar zijn om RWDM weer te treffen, maar dat maakt het voetbal speciaal. Ik heb dat nog nooit meegemaakt", besluit hij.