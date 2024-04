Reactie Skov Olsen lijkt al vergeten: Vanaken bijzonder lovend voor uitblinker bij Club Brugge

Halfweg de play-offs is Club Brugge één van de grootste titelkandidaten. Heel wat spelers verkeren in topvorm, maar bij één speler is het verschil wel groot.

Van Anderlecht werd gezegd dat het Thorgan Hazard in topvorm nodig had om landskampioen bij worden. Bij Club Brugge kon dat gezegd worden van Andreas Skov Olsen, maar de Deen speelde enkel tegen Cercle Brugge. In die eerste wedstrijd van de Champions' Play-offs zorgde hij voor de belangrijke gelijkmaker, maar sindsdien speelde Skov Olsen niet meer door een blessure. Michal Skoras doet Skov Olsen makkelijk vergeten. Skoras moest zich aanpassen aan het niveauverschil, maar kreeg ook weinig kansen van Ronny Deila. Mede door de blessure van Skov Olsen is dat nu wel het geval en hij bedankt voor dat vertrouwen met twee goals en twee assists in de play-offs. Skoras maakt indruk op Vanaken Kapitein Hans Vanaken is dan ook bijzonder lovend over Skoras. "Ik ben bijzonder blij voor hem want sinds de start van de play-offs is hij vier doelpunten betrokken." Vanaken legt ook uit waarom Skoras nu tot ontbolstering komt. Eerst en vooral krijgt hij nu wel de speelminuten en grijpt hij die speelkansen met twee handen. Hij overtuigde ons al op training van zijn kwaliteiten en die komen nu ook tijdens de wedstrijden tot uiting. Naast zijn talent beschikt hij ook over veel inzet en dat loont."